Приятный сюрприз для омарбийцев: в Одесской области впервые за 30 лет отремонтировали "забытую" дорогу

В марте этого года жители поселка Омарбия обратились в Одесскую облгосадминистрацию с просьбой найти возможность отремонтировать местную дорогу.

Речь об автодороге Килия - поселок Омарбия, которую в последний раз ремонтировали еще в советское время. Одесская облгосадминистрация откликнулась на просьбу жителей поселка, выделила средства и сегодня ремонт дороги находится на завершающем этапе. Об этом УНН рассказал председатель Килийской ОТГ Вячеслав Чернявский.

Детали

Автодорога Килия - поселок Омарбия находится на балансе Службы местных автомобильных дорог, уточнил Чернявский.

"Дорога была действительно в критическом состоянии. Мы обращались к этой Службе, к районной и областной администрации с просьбой помочь нам в проведении хотя бы ямочного ремонта. Благодаря поддержке районной и областной администрации необходимые средства были выделены. А служба местных автомобильных дорог провела тендер и определилась с победителем. И сегодня полностью весь участок дороги, проходящей вдоль поселка Омарбия, отремонтирована. Туда может заезжать скорая помощь, которая раньше ездила на вызовы полями, функционирует городской маршрутный транспорт, который был под угрозой существования, работники ГСЧС и полиции быстро приезжают на вызовы",- рассказал он.

Чернявский добавил, что ремонт дороги находится на финальном этапе: продолжаются работы по укреплению обочин.

Жители села очень довольны. Говорят, что не ожидали, что не только район, но и область обратит внимание на их проблему и поможет - добавил он.

Своими впечатлениями от новой дороги поделилась жительница Омарбии Наталья Стариш.

"Мы очень довольны, наша жизнь улучшилась. Я живу почти в Омарбии, почти 30 лет, и такой дороги я еще там не видела. Дело в том, что Омарбия - это отдаленный микрорайон, в который ходит один школьный автобус. С новой дорогой детям легче и проще добираться в школу. Новая дорога закрыла наши потребности в питьевой воде - ее стали быстрее доставлять. Поскольку питьевого водопровода у нас нет. Теперь добираться до медицинского пункта, магазинов стало намного проще", - рассказала она.

За неожиданный подарок Стариш благодарит Одесскую облгосадминистрацию.

"Это облгосадминистрация помогла, выделила деньги. Мы очень благодарны - такой большой кусок работы сделали. Люди очень довольны, это был неожиданный и приятный сюрприз для омарбийцев", - резюмировала она.

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