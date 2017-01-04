Проїзд у маршрутках Рівного поки не дорожчатиме

“Поки жодних офіційних звернень від перевізників не надходило — це стосується маршруток і тролейбусного управління. Проїзд у маршрутках і далі буде 3 гривні, а в тролейбусах — 2”, — підкреслив чиновник.

Як повідомляв УНН, завтра перевізники підіймають вартість проїзду на 30% на приміських маршрутах Рівного. Зокрема, вартість квитка на відрізку “Здолбунів-Рівне” зростає з 9 до 12 гривень.