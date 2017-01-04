Проезд в маршрутках Ровно пока не будет дорожать
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 4 января. УНН. Перевозчики Ровно не подавали расчеты с новыми тарифами на проезд в городе. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник управления транспорта и связи Ровенского городского совета Виталий Миронюк.
"Пока никаких официальных обращений от перевозчиков не поступало - это касается маршруток и троллейбусного управления. Проезд в маршрутках и дальше будет 3 гривны, а в троллейбусах - 2", - подчеркнул чиновник.
Как сообщал УНН, завтра перевозчики поднимают стоимость проезда на 30% на пригородных маршрутах Ровно. В частности, стоимость билета на отрезке "Здолбунов-Ровно" растет с 9 до 12 гривен.