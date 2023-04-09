Проїзд потягом з Польщі до Німеччини для українців залишиться безкоштовним до початку літа
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Для українців подовжено безкоштовний проїзд потягом «Перемишль – Ганновер» до кінця травня 2023 року, у квітні відправлення з Польщі буде по непарних числах, повідомило Мінреінтеграції, пише УНН.
Деталі
Відправлення з Перемишля відбуватиметься по непарних числах квітня о 22:30. При собі не потрібно мати посадкові талони. Треба лише пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.
Пріоритет у перевезенні надається людям, які мають браслети від Польського Червоного Хреста, сім’ям з дітьми, людям похилого віку й особам з інвалідністю. У разі браку вільних місць необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони допоможуть з розміщенням, а також гарантовано потрапити на наступний потяг.
У Ганновері пасажирів зустрічають працівники або волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги.
Доповнення
В Укрзалізниці запровадили зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. Правила, якими ми керувались раніше, були прийняті ще в 2006 році, а останні зміни в них вносились в 2019 році: вони вже не відповідали сучасним потребам пасажирів та залізниці і обмежували нас в наданні якісного сервісу перевезень.
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