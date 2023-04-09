Проезд поездом из Польши в Германию для украинцев останется бесплатным до начала лета

Детали

Отправление из Перемышля будет происходить по нечетным числам апреля в 22:30. При себе не нужно иметь посадочные талоны. Надо лишь предьявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность.

Приоритет в перевозке предоставляется людям, которые имеют браслеты от Польского Красного Креста, семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью. В случае нехватки свободных мест необходимо обратиться к волонтерам Красного Креста. Они помогут с размещением, а также гарантированно попасть на следующий поезд.

В Ганновере пассажиров встречают работники или волонтеры, которые укажут маршрут к центрам помощи.

Дополнение

В Укрзализныце ввели изменения в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины. Правила, которыми мы руководствовались ранее, были приняты еще в 2006 году, а последние изменения в них вносились в 2019 году: они уже не соответствовали современным потребностям пассажиров и железной дороги и ограничивали нас в предоставлении качественного сервиса перевозок.

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