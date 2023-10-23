Проявляйте любов і турботу: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 - 29 жовтня

Цитата

«Головна подія цього тижня – місячне затемнення, яке відбудеться 28 жовтня о 23:14 за київським часом.

Місячне затемнення завжди пов'язане з нашим внутрішнім емоційним світом, а також із нашими родовими програмами. Дуже важливо в цей період перебувати в позитивних емоціях і в гармонії із собою, оскільки саме зараз закладатиметься наш внутрішній стан на найближчі півроку. Гармонізуйте свої стосунки з іншими. Також, дуже важливо, щоб ми у своїх сім'ях поводилися терпимо один до одного, проявляли любов і турботу до своєї сім'ї, щоб на найближчі пів року закласти милостиві стосунки в родині», - вважає астрологиня.

ОВНИ

Місячне затемнення сильно на вас вплине. Дуже важливо зараз не проявляти негативних емоцій і не йти на конфлікти, а правильно емоційно і ментально вибудовувати свої взаємини з навколишнім світом. Категорично відмовтеся цього тижня від ризиків, особливо фінансових. Також не варто йти на будь-які крайнощі. Проведіть цей період у максимальній гармонії із собою та з оточенням, щоб закласти хороші події на найближчий час.

ТЕЛЬЦІ

У момент місячного затемнення Місяць перебуватиме в знаку Тельця, а отже, ви максимально відчуєте вплив цього затемнення –, воно впливатиме на ваше життя протягом наступних півроку. Головний вибір у вас буде між бажанням робити добро, піклуватися про інших, займатися благодійністю або ж іти на жорсткі конфлікти, руйнувати все у вашому житті – вибирати вам. Але вам найскладніше буде стримувати себе емоційно в момент місячного затемнення. Важливо зберігати гармонію і спокій. Таким чином ви закладете сприятливі події на найближчий час.

БЛИЗНЮКИ

Цього тижня, особливо ближче до затемнення, ви відчуватимете сильні душевні переживання. У цей період важливо, щоб ви не мали претензій до себе і до оточуючих. Постарайтеся займатися своєю роботою, але водночас не піддавайтеся невдоволенню й уникайте конфліктів як із колегами, так і з начальством. Не забувайте про своє самопочуття, яке насамперед цього тижня залежатиме від вашого емоційного стану.

РАКИ

Як представники знака, пов'язаного з Місяцем, ви особливо відчуваєте затемнення. Цього разу ви почуватиметеся самотніми, покинутими і незрозумілими. Вам здаватиметься, що вас не розуміють близькі люди, ваші друзі, що у вас немає однодумців. Але це тільки емоції, ілюзії затемнення. Постарайтеся цей період провести в максимальній гармонії та спокої. Насамперед займіться собою і своїм здоров'ям.

ЛЕВИ

Цього тижня, у зв'язку з місячним затемненням, ви відчуватимете емоційний дискомфорт. У вас можуть виникнути конфліктні ситуації з начальством, а також із вашими рідними та близькими. Але пам'ятайте, що дуже важливо зараз проявити позитивні емоції, щоб на наступні півроку закласти сприятливий розвиток подій. Постарайтеся зайнятися собою. Добре для вас зараз усамітнення, спокій. Особливо приділіть увагу своєму здоров'ю.

ДІВИ

Оскільки цей тиждень пов'язаний з місячним затемненням, постарайтеся контролювати свої емоції, думки і слова. Особливо, якщо ви працюєте в інформаційній сфері, оскільки ви можете бути втягнуті в дуже великі конфлікти і скандали. Також вам варто відкласти далекі поїздки та подорожі. Не сваріться зі своїми дітьми та коханими.

ТЕРЕЗИ

Цього тижня відмовтеся від будь-яких ризикових заходів і не робіть великих капіталовкладень. Постарайтеся уникати будь-яких операцій із грошима, щоб не потрапити в проблеми і борги. Відмовтеся від великих покупок, особливо від купівлі нерухомості. Максимально приділяйте час собі, будьте в гарному настрої і в гармонії зі світом, щоб закласти хорошу програму на найближчі півроку.

СКОРПІОНИ

Ви дуже сильно відчуєте період місячного затемнення. Не конфліктуйте, не проявляйте категоричності, а інакше можете зробити фатальну помилку. Зберігайте спокій, будьте лояльні до оточуючих вас людей і ситуацій. Відкладіть цього тижня всі важливі питання. Не варто зараз серйозно ставитися до тієї інформації, яку ви отримаєте. Займіться собою і побутом. Дуже важливо, щоб ви були в гарному настрої і в гармонії із собою. Налагодьте добрі стосунки зі своїм оточенням, щоб закласти цю програму на найближчі півроку й уникнете великих неприємностей.

СТРІЛЬЦІ

Цей тиждень може бути для вас дуже складним в емоційному плані. Також це стосується здоров'я. Постарайтеся знайти підтримку в комусь із оточуючих. Не варто замикатися в собі й шукати свої недоліки або звинувачувати когось іншого. Шукайте хороше в собі й в інших. Закладіть цього тижня хороші емоції, добрі думки, щоб у найближчі півроку у вас були тільки позитивні події.

КОЗЕРОГИ

Цього тижня, у період місячного затемнення, вам доведеться вельми непросто, оскільки розташування планет свідчить про те, що ви перебуватимете в дуже сильній напрузі. Вам здасться, що весь світ проти вас і що ви абсолютно самотні. Не варто жити в полоні власних ілюзій і в претензіях до навколишнього світу. Знайдіть можливість бути в гармонії з собою та оточенням. Посійте тільки добрі емоції та думки, щоб у найближчі півроку ви почувалися чудово.

ВОДОЛІЇ

Цього тижня, у період місячного затемнення, ви будете дуже емоційні. Ви перебуватимете в непростій ситуації: вас роздиратимуть домашні клопоти і власна справа або кар'єра. Вам здаватиметься, що ви зобов'язані все на себе звалити. Не проявляйте негатив, займіться краще собою, приведіть себе в гармонійний стан. Постарайтеся налагодити стосунки з усіма і в цьому доброму стані провести період затемнень, щоб у найближчі півроку у вас були хороші теплі взаємини з собою і навколишнім світом.

РИБИ

Цей тиждень, пов'язаний із місячним затемненням, буде сильно впливати на вас, оскільки Риби дуже чутливий знак Зодіаку. Цього разу ви будите ображатися на всіх, побажаєте кинути все і поїхати "світ за очі", залишити все розпочате раніше. Можливі серйозні конфлікти, особливо з родичами. Вам просто необхідно контролювати свої емоції. Приведіть свій внутрішній світ до ладу. Гармонізація простору навколо себе зараз дуже важлива, щоб ви могли в найближчі півроку провести в гармонію із собою і своїм оточенням.