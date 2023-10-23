Проявляйте любовь и заботу: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 – 29 октября

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«Главное событие этой недели – лунное затмение, которое произойдёт 28 октября в 23:14 по киевскому времени.

Лунное затмение всегда связано с нашим внутренним эмоциональным миром, а также с нашими родовыми программами. Очень важно в этот период находиться в положительных эмоциях и в гармонии с собой, поскольку именно сейчас будет закладываться наше внутреннее состояние на ближайшие полгода. Гармонизируйте свои отношения с другими. Также, очень важно, чтобы мы в своих семьях вели себя терпимо друг к другу, проявляли любовь и заботу к своей семье, чтобы на ближайшие полгода заложить благостные отношения в роду», - считает астролог.

ОВНЫ

Лунное затмение сильно на вас повлияет. Очень важно сейчас не проявляет негативных эмоций и не идти на конфликты, а правильно эмоционально и ментально выстраивать свои взаимоотношения с окружающим миром. Категорически откажитесь на этой неделе от рисков, особенно финансовых. Также не стоит идти на любые крайности. Проведите этот период в максимальной гармонии с собой и с окружением, чтобы заложить хорошие события на ближайшее время.

ТЕЛЬЦЫ

В момент лунного затмения Луна будет находиться в знаке Тельца, а значит, что вы максимально ощутите воздействие этого затмения – оно будет влиять на вашу жизнь в последующие полгода. Главный выбор у вас будет между желанием делать добро, заботиться о других, заниматься благотворительностью или же идти на жёсткие конфликты, разрушать все в вашей жизни – выбирать вам. Но вам сложнее всех будет сдерживать себя эмоционально в момент лунного затмения. Важно сохранять гармонию и спокойствие. Таким образом вы заложите благоприятные события на ближайшее время.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе, особенно ближе к затмению, вы будете чувствовать сильные душевные переживания. В этот период важно, чтобы вы не имели претензий к себе и к окружающим. Постарайтесь заниматься своей работой, но при этом не поддавайтесь недовольству и избегайте конфликтов и как с коллегами, так и с начальством. Не забывайте про своё самочувствие, которое прежде всего, на этой неделе, будет зависеть от вашего эмоционального состояния.

РАКИ

Как представители знака, связанного с Луной, вы особо ощущаете затмения. На этот раз вы будете чувствовать себя одинокими, брошенными и непонятыми. Вам будет казаться, что вас не понимают близкие люди, ваши друзья, что у вас нет единомышленников. Но это только эмоции, иллюзии затмения. Постарайтесь этот период провести в максимальной гармонии и спокойствии. Прежде всего займитесь собой и своим здоровьем.

ЛЬВЫ

На этой неделе, в связи с лунным затмением, вы будете чувствовать эмоциональный дискомфорт. У вас могут возникнуть конфликтные ситуации с начальством, а также с вашими родными и близкими. Но помните, что очень важно сейчас проявить положительные эмоции, чтобы на последующие полгода заложить благоприятное развитее событий. Постарайтесь заняться собой. Хорошо для вас сейчас уединение, спокойствие. Особенно уделите внимание своему здоровью.

ДЕВЫ

Поскольку эта неделя связана с лунным затмением, постарайтесь контролировать свои эмоции, мысли и слова. Особенно, если вы работаете в информационной сфере, поскольку вы можете быть втянуты в очень большие конфликты и скандалы. Также вам стоит отложить дальние поездки и путешествия. Не ссорьтесь со своими детьми и любимыми.

ВЕСЫ

На этой неделе откажитесь от любых рисковых мероприятий и не делайте больших капиталовложений. Постарайтесь избегать любых операций с деньгами, дабы не попасть в проблемы и долги. Откажитесь от крупных покупок, особенно от покупки недвижимости. Максимально уделяйте время себе, будьте в хорошем настроении и в гармонии с миром, чтобы заложить хорошую программу на ближайшие полгода.

СКОРПИОНЫ

Вы очень сильно ощутите период лунного затмения. Не конфликтуйте, не проявляйте категоричность, а иначе можете совершить роковую ошибку. Сохраняйте спокойствие, будьте лояльны к окружающим вас людям и ситуациям. Отложите на этой неделе все важные вопросы. Не стоит сейчас серьёзно относиться к той информации, которую вы получите. Займитесь собой и бытом. Очень важно, чтобы вы были в хорошем настроении и в гармонии с собой. Наладьте добрые отношения со своим окружением, дабы заложить эту программу на ближайшие полгода и избежите крупных неприятностей.

СТРЕЛЬЦЫ

Эта неделя может быть для вас очень сложной в эмоциональном плане. Также это касается здоровья. Постарайтесь найти поддержку в ком-то из окружающих. Не стоит замыкаться в себе и искать свои недостатки или винить кого-либо другого. Ищите хорошее в себе и в других. Заложите на этой неделе хорошие эмоции, добрые мысли, чтобы в ближайшие полгода у вас были только положительные события.

КОЗЕРОГИ

На этой неделе, в период лунного затмения, вам придётся весьма непросто, поскольку расположение планет говорит о том, что вы будете в очень сильном напряжении. Вам покажется, что весь мир против вас и что вы абсолютно одиноки. Не стоит жить в плену собственных иллюзий и в претензиях к окружающему миру. Найдите возможность быть в гармонии с собой с окружением. Посейте только добрые эмоции и мысли, чтобы в ближайшие полгода вы чувствовали себя отлично.

ВОДОЛЕИ

На этой неделе, в период лунного затмения, вы будете очень эмоциональны. Вы будете находится в непростой ситуации: вас будут раздирать домашние заботы и собственное дело или карьера. Вам будет казаться, что вы обязаны все на себя взвалить. Не проявляйте негатив, займитесь лучше собой, приведите себя в гармоничное состояние. Постарайтесь наладить отношения со всеми и в этом добром состоянии провести период затмений, чтобы в ближайшие полгода у вас были хорошие тёплые взаимоотношения с собой и окружающим миром.

РЫБЫ

Это неделя, связанная с лунным затмением, будет сильно влиять на вас, поскольку Рыбы очень чувствительный знак Зодиака. На этот раз вы будите обижаться на всех, пожелаете бросить всё и уехать "куда глаза глядят", оставить всё начатое ранее. Возможны серьёзные конфликты, особенно с родственниками. Вам просто необходимо контролировать свои эмоции. Приведите свой внутренний мир в порядок. Гармонизация пространства вокруг себя сейчас очень важна, чтобы вы могли в ближайшие полгода провести в гармонию с собой и своим окружением.