ProWein Dusseldorf 2019: Україна дивувала світ продукцією ТМ "Коктебель"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. З 17 по 19 березня у німецькому місті Дюссельдорф пройшла міжнародна виставка алкоголю “ProWein Dusseldorf 2019”, на якій Україна була представлена продукцією ТМ "Коктебель". Про це йдеться на сторінці бренду у соцмережі, передає УНН.
Повідомляється, що цього року "ProWein Dusseldorf 2019" зібрала 6,5 тис. виробників з більш ніж 140 країн світу.
"ProWein – це найбільша виставка виробників алкоголю, яка проходить вже 25 років поспіль. За більш ніж чверть століття ProWein примножила кількість учасників і відвідувачів у десятки разів. Цього року ювілейна виставка зібрала 6 500 виробників з більш ніж 140 країн світу", - йдеться у повідомленні.
Захід відвідало 61,5 тис. осіб. Протягом трьох днів відвідувачі знайомилися та дегустували різноманітні напої, привезені з найвіддаленіших куточків світу.
"Для українського виробника "Коктебель" участь на виставці світового масштабу – це передусім можливість розповісти про український продукт і обмінятися традиціями виробництва з закордонними колегами", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як писав УНН, коньяк "Коктебель" предсталяв Україну на виставці ProWein China і у 2018 році.