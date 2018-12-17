Коньяк "Коктебель" представив Україну на виставці ProWein China 2018

Так, 13-15 листопада 2018 року в китайському місті Шанхай пройшла світова виставка алкоголю ProWein China 2018. Цього року ProWein China зібрала 750 виробників з більш ніж 39 країн.

“Український коньяк "Коктебель“ був представлений власним стендом поміж світових брендів. "Коктебель“ продемонстрував не тільки високу якість продукту, але і нещодавно оновлений дизайн. Відвідувачі високо оцінили витончений та шляхетний смак українського коньяку та новий зовнішній вигляд пляшки та етикетки”, — йдеться у релізі компанії.

“Для нас дуже важливо, який імідж наша країна зараз має у світі. Представляти якісну продукцію на таких масштабних світових виставках — це ще одна цеглинка у будівництво репутації України на світовому ринку як надійного партнера. Бренд "Коктебель“ достойно представив нас цього сезону, і це прокладає нам шлях на міжнародний ринок експортерів коньячної продукції у 2019 році” — зазначив директор компанії Beverage Trading Company Олексій Ковалевич.

Зауважимо, що Китай — це один з найбільших ринків вина та коньяків у світі, як за обсягом виробництва, так і за обсягом споживання. Тому саме ця країна 5 років тому стала ще одним центром проведення наймасштабнішої виставки ProWine.

ProWine China — унікальне місце, де зустрічаються представники з усього світу, щоб обмінюватися досвідом та знайомитись з різноманітною високоякісною алкогольною продукцією. Також, протягом трьох днів виставки, учасники мали можливість відвідати більш ніж 30 семінарів та майстер-класів, щоб дізнатися більше про історію вина та сучасні тенденції в індустрії.

“Участь українського коньяку "Коктебель“ у виставці такого масштабу — це ще один крок вперед для алкогольної індустрії України, який надає можливість справжньому українському продукту стати популярним та відомим, не тільки у межах країни, але і в усьому світі”, — резюмували у компанії.

Нагадаємо, як писав УНН, історія коньяку “Коктебель” почалася понад 139 років тому. У жовтні поточного року бренд кардинально оновив дизайн, слідуючи сучасним трендам.