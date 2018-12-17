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Коньяк "Коктебель" представил Украину на выставке ProWein China 2018

Киев • УНН

 • 19387 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украина представила свою продукцию на мировой выставке алкогольных напитков ProWein China 2018 коньяками "Коктебель". Об этом УНН рассказали в компании-производителя продукции Beverage Trading Company.

Коньяк "Коктебель" представил Украину на выставке ProWein China 2018

Так, 13-15 ноября 2018 года в китайском городе Шанхай прошла мировая выставка алкоголя ProWein China 2018. В этом году ProWein China собрала 750 производителей из более чем 39 стран.

"Украинский коньяк "Коктебель" был представлен собственным стендом между мировыми брендами. "Коктебель" продемонстрировал не только высокое качество продукта, но и недавно обновленный дизайн. Посетители высоко оценили изящный и благородный вкус украинского коньяка и новый внешний вид бутылки и этикетки", - говорится в релизе компании.

"Для нас очень важно, какой имидж наша страна сейчас имеет в мире. Представлять качественную продукцию на таких масштабных мировых выставках - это еще один кирпичик в строительство репутации Украины на мировом рынке как надежного партнера. Бренд "Коктебель" достойно представил нас в этом сезоне, и это прокладывает нам путь на международный рынок экспортеров коньячной продукции в 2019 году", - отметил директор компании Beverage Trading Company Алексей Ковалевич.

Заметим, что Китай - это один из крупнейших рынков вина и коньяков в мире, как по объему производства, так и по объему потребления. Поэтому именно эта страна 5 лет назад стала еще одним центром проведения масштабной выставки ProWine.

ProWine China - уникальное место, где встречаются представители со всего мира, чтобы обмениваться опытом и знакомиться с разнообразной высококачественной алкогольной продукцией. Также, в течение трех дней выставки, участники имели возможность посетить более 30 семинаров и мастер-классов, чтобы узнать больше об истории вина и современные тенденции в индустрии.

"Участие украинского коньяка" Коктебель "в выставке такого масштаба - это еще один шаг вперед для алкогольной индустрии Украины, который предоставляет возможность настоящему украинскому продукту стать популярным и известным, не только в пределах страны, но и во всем мире", - резюмировали в компании .

Напомним, как писал УНН, история коньяка "Коктебель" началась более 139 лет назад. В октябре текущего года бренд кардинально обновил дизайн, следуя современным трендам .

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