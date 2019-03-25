ProWein Dusseldorf 2019: Украина удивляла мир продукцией ТМ "Коктебель"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. С 17 по 19 марта в немецком городе Дюссельдорф прошла международная выставка алкоголя "ProWein Dusseldorf 2019", на которой Украина была представлена продукцией ТМ "Коктебель". Об этом говорится на странице бренда в соцсети, передает УНН.
Сообщается, что в этом году "ProWein Dusseldorf 2019" собрала 6,5 тыс. производителей из более чем 140 стран мира.
"ProWein - это крупнейшая выставка производителей алкоголя, которая проходит уже 25 лет подряд. За более чем четверть века ProWein умножила количество участников и посетителей в десятки раз. В этом году юбилейная выставка собрала 6500 производителей из более чем 140 стран мира", - говорится в сообщении.
Мероприятие посетило 61,5 тыс. человек. В течение трех дней посетители знакомились и дегустировали различные напитки, привезенные из самых отдаленных уголков мира.
"Для украинского производителя "Коктебель" участие в выставке мирового масштаба - это прежде всего возможность рассказать об украинском продукте и обменяться традициями производства с зарубежными коллегами", - говорится в сообщении.
Напомним, как писал УНН, коньяк "Коктебель" предсталяв Украины на выставке ProWein China и в 2018 году.