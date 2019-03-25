ProWein Dusseldorf 2019: Украина удивляла мир продукцией ТМ "Коктебель"

Сообщается, что в этом году "ProWein Dusseldorf 2019" собрала 6,5 тыс. производителей из более чем 140 стран мира.

"ProWein - это крупнейшая выставка производителей алкоголя, которая проходит уже 25 лет подряд. За более чем четверть века ProWein умножила количество участников и посетителей в десятки раз. В этом году юбилейная выставка собрала 6500 производителей из более чем 140 стран мира", - говорится в сообщении.

Мероприятие посетило 61,5 тыс. человек. В течение трех дней посетители знакомились и дегустировали различные напитки, привезенные из самых отдаленных уголков мира.

"Для украинского производителя "Коктебель" участие в выставке мирового масштаба - это прежде всего возможность рассказать об украинском продукте и обменяться традициями производства с зарубежными коллегами", - говорится в сообщении.

Напомним, как писал УНН, коньяк "Коктебель" предсталяв Украины на выставке ProWein China и в 2018 году.