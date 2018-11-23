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ProWein China 2018: Україна дивувала світ коньяком “Коктебель”

ProWein China 2018: Україна дивувала світ коньяком “Коктебель”

Київ • УНН

 • 20752 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Днями у китайському місті Шанхай пройшла світова виставка алкоголю “ProWein China 2018”, на якій Україна була представлена компанією Beverage Trading Company, передає УНН із посиланням на повідомлення компанії у Facebook.

Повідомляється, що цьогоріч ProWein China зібрала 750 виробників з 39 країн світу.

Український коньяк на виставці був представлений брендом “Коктебель”.

“Відвідувачам дуже сподобався наш коньяк. Також вони високо оцінили нещодавно оновлений дизайн коньяку “Коктебель”, — розповіла компанія-виробник напою.

Як писав УНН, коньяк “Коктебель” нещодавно повністю оновив дизайн. 

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