ProWein China 2018: Україна дивувала світ коньяком “Коктебель”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Днями у китайському місті Шанхай пройшла світова виставка алкоголю “ProWein China 2018”, на якій Україна була представлена компанією Beverage Trading Company, передає УНН із посиланням на повідомлення компанії у Facebook.
Повідомляється, що цьогоріч ProWein China зібрала 750 виробників з 39 країн світу.
Український коньяк на виставці був представлений брендом “Коктебель”.
“Відвідувачам дуже сподобався наш коньяк. Також вони високо оцінили нещодавно оновлений дизайн коньяку “Коктебель”, — розповіла компанія-виробник напою.
Як писав УНН, коньяк “Коктебель” нещодавно повністю оновив дизайн.