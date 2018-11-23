ProWein China 2018: Украина удивляла мир коньяком "Коктебель"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. На днях в китайском городе Шанхай прошла мировая выставка алкоголя "ProWein China 2018", на которой Украина была представлена компанией Beverage Trading Company, передает УНН со ссылкой на сообщение компании в Facebook.
Сообщается, что в этом году ProWein China собрала 750 производителей из 39 стран мира.
Украинский коньяк на выставке был представлен брендом "Коктебель".
"Посетителям очень понравился наш коньяк. Также они высоко оценили недавно обновленный дизайн коньяка "Коктебель", - рассказала компания-производитель напитка.
Как писал УНН, коньяк "Коктебель" недавно полностью обновил дизайн.