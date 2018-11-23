ProWein China 2018: Украина удивляла мир коньяком "Коктебель"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101177 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107098 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 142888 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139551 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133894 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127151 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166995 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118002 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141581 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145376 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ProWein China 2018: Украина удивляла мир коньяком "Коктебель"

ProWein China 2018: Украина удивляла мир коньяком "Коктебель"

Киев  •  УНН

 • 20752 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. На днях в китайском городе Шанхай прошла мировая выставка алкоголя "ProWein China 2018", на которой Украина была представлена компанией Beverage Trading Company, передает УНН со ссылкой на сообщение компании в Facebook.

Сообщается, что в этом году ProWein China собрала 750 производителей из 39 стран мира.

Украинский коньяк на выставке был представлен брендом "Коктебель".

"Посетителям очень понравился наш коньяк. Также они высоко оценили недавно обновленный дизайн коньяка "Коктебель", - рассказала компания-производитель напитка.

Как писал УНН, коньяк "Коктебель" недавно полностью обновил дизайн.

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