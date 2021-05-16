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Провідний захисник покинув стан клубу-призера УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Центральний захисник Йоель Абу Ханна заявив про завершення виступів у складі бронзового призера Української Прем'єр-ліги – "Зорею", передає УНН з посиланням на сторінку футболіста в Instagram.

Провідний захисник покинув стан клубу-призера УПЛ

Що відомо

Контракт ізраїльського оборонця з луганською "Зорею" завершується у кінці червня 2021 року. Однак футболіст вже покинув команду відразу після останнього туру УПЛ.

Цитата

"Сім'я "Зорі" - це щось особливе, що я ніде в іншому місці ще не відчував. Я насолоджувався кожною хвилиною, граючи за цей клуб і я дуже гордий говорити, що я був частиною команди, що досягає успіху протягом цих двох років. Почну нову сторінку своєї кар'єри, але одне буде зі мною точно назавжди – "Зоря"!", - підкреслив оборонець.

Доповнення

За два роки Абу Ханна зіграв за "Зорю" 42 матчі і забив один гол, а також заслужив виклик у збірну Ізраїлю.

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