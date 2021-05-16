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Ведущий защитник покинул расположение клуба-призера УПЛ

Киев • УНН

 • 16450 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Центральный защитник Йоэль Абу Ханна заявил о завершении выступлений в составе бронзового призера Украинской Премьер-лиги - "Зари", передает УНН со ссылкой на страницу футболиста в Instagram.

Ведущий защитник покинул расположение клуба-призера УПЛ

Что известно

Контракт израильского защитника с луганской "Зарей" завершается в конце июня 2021 года. Однако футболист уже покинул команду сразу после последнего тура УПЛ.

Цитата

"Семья "Зари" - это что-то особенное, что я нигде в другом месте еще не испытывал. Я наслаждался каждой минутой, играя за этот клуб и я очень горд говорить, что я был частью команды, которая преуспевает в течение двух лет. Начну новую страницу своей карьеры, но одно будет со мной точно навсегда - "Заря"!", - подчеркнул защитник.

Дополнение

За два года Абу Ханна сыграл за "Зарю" 42 матча и забил один гол, а также заслужил вызов в сборную Израиля.

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