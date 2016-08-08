Протягом вихідних внаслідок обстрілів було пошкоджено дев’ять будівель у Жованці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Протягом вихідних, 6 і 7 серпня, від обстрілів незаконних збройних формувань у селі Жованка на Донеччині було пошкоджено 9 будівель. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook, передає УНН.
“У селі Жованка руйнувань зазнали подвір’я по вулицях Мануїльського та Маресьєва. Всього тут різноманітних ушкоджень отримали 9 будівель, а прямі влучання 120-міліметрових боєприпасів практично повністю зруйнували будинок, сарай та льох”, — йдеться у повідомленні.
Крім цього, протягом вихідних у селищі міського типу Північне по вулиці Маяковського 120-міліметрова міна теж розтрощила будинок.
Також було зафіксовано обстріли від переносних установок 9П132 “Град-П”.
“Родзинкою” цих обстрілів став приліт у селище міського типу Залізне (Артемове) реактивних боєприпасів від переносних установок 9П132 “Град-П”. Уламки від цих боєприпасів пошкодили стіни та вікна п’ятьох будинків по вулиці Мирній. А на вулицю Центральній вибухом 82-міліметрової міни пошкоджено вікна помешкання", — зазначається у повідомленні.
Окрім того, внаслідок мінометних обстрілів було пошкоджено приватні сектори у населених пунктах поблизу Торецька.
Зазначається, що від розриву гранатометного пострілу отримала поранення жителька Мар’їнки 1940 року народження, яка проживає по вулиці Леніна (Сергія Прокоф’єва).
"Її госпіталізували в травматологічне відділення міської лікарні міста Курахове з діагнозом — осколкове поранення лівого передпліччя. Жінку прооперували. Також від розривів гранатометних боєприпасів пошкоджень зазнали дві будівлі житлового сектору по вулиці Октябрській", — додається у повідомленні.
Як повідомляв УНН, за даними прес-центру штабу АТО, за добу, з 7 на 8 серпня, бойовики 61 раз обстріляли позиції українських військових.