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Протягом вихідних внаслідок обстрілів було пошкоджено дев’ять будівель у Жованці

Протягом вихідних внаслідок обстрілів було пошкоджено дев’ять будівель у Жованці

Київ • УНН

 • 4757 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Протягом вихідних, 6 і 7 серпня, від обстрілів незаконних збройних формувань у селі Жованка на Донеччині було пошкоджено 9 будівель. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook, передає УНН.

“У селі Жованка руйнувань зазнали подвір’я по вулицях Мануїльського та Маресьєва. Всього тут різноманітних ушкоджень отримали 9 будівель, а прямі влучання 120-міліметрових боєприпасів практично повністю зруйнували будинок, сарай та льох”, — йдеться у повідомленні.

Крім цього, протягом вихідних у селищі міського типу Північне по вулиці Маяковського 120-міліметрова міна теж розтрощила будинок.

Також було зафіксовано обстріли від переносних установок 9П132 “Град-П”.

“Родзинкою” цих обстрілів став приліт у селище міського типу Залізне (Артемове) реактивних боєприпасів від переносних установок 9П132 “Град-П”. Уламки від цих боєприпасів пошкодили стіни та вікна п’ятьох будинків по вулиці Мирній. А на вулицю Центральній вибухом 82-міліметрової міни пошкоджено вікна помешкання", — зазначається у повідомленні.

Окрім того, внаслідок мінометних обстрілів було пошкоджено приватні сектори у населених пунктах поблизу Торецька.

Зазначається, що від розриву гранатометного пострілу отримала поранення жителька Мар’їнки 1940 року народження, яка проживає по вулиці Леніна (Сергія Прокоф’єва).

"Її госпіталізували в травматологічне відділення міської лікарні міста Курахове з діагнозом — осколкове поранення лівого передпліччя. Жінку прооперували. Також від розривів гранатометних боєприпасів пошкоджень зазнали дві будівлі житлового сектору по вулиці Октябрській", — додається у повідомленні.

Як повідомляв УНН, за даними прес-центру штабу АТО, за добу, з 7 на 8 серпня, бойовики 61 раз обстріляли позиції українських військових.

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