За выходные в результате обстрелов повредили девять зданий в Жованке

"В селе Жованка разрушениям подверглись хозяйства по улицам Мануильского и Маресьева. Всего здесь различные повреждения получили 9 зданий, а прямые попадания 120-миллиметровых снярядов практически полностью разрушили дом, сарай и погреб", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в течение выходных в поселке Северное по улице Маяковского 120-миллиметровая мина тоже разбила дом.

Также были зафиксированы обстрелы от переносных установок 9П132 "Град-П".

"Изюминкой" этих обстрелов стал прилет в село Железное (Артемово) реактивных боеприпасов от переносных установок 9П132 "Град-П". Обломки от этих боеприпасов повредили стены и окна пяти домов по улице Мирной. А на улице Центральной взрывом 82-миллиметровой мины повреждены окна квартиры", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в результате минометных обстрелов были повреждены частные сектора в населенных пунктах возле Торецка.

Отмечается, что от разрыва гранатометного выстрела получила ранения жительница Марьинки 1940 года рождения, проживающая по улице Ленина (Сергея Прокофьева).

"Ее госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы города Курахово с диагнозом - осколочное ранение левого предплечья. Женщину прооперировали. Также от разрывов гранатометным боеприпасов повреждения получили два здания жилого сектора по улице Октябрьской", - добавляется в сообщении.

Как сообщал УНН, по данным пресс-центра штаба АТО за сутки, с 7 на 8 августа, боевики 61 раз обстреляли позиции украинских военных.