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ФГВФО за тиждень продав активів банку на понад 94 млн грн

ФГВФО за тиждень продав активів банку на понад 94 млн грн

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 33 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 94,16 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФГВФО.

"Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 33 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 94,16 млн грн. Із них на суму 84,10 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 8,75 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того 0,18 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,97 млн грн – від реалізації активів групи "цінні папери/корпоративні права", 0,08 млн грн – від продажу дебіторської заборгованості перед банками, 0,08 млн грн – від продажу монет та банківських металів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб встановив, що народний депутат Ігор Луценко отримав доступ до своїх грошей у ПАТ "Банк "Київська Русь" у той час, коли вкладникам цього банку відмовили у поверненні коштів.

Українські Національні Новини

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