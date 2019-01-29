ФГВФЛ за неделю продали активов банка на более 94 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. На прошлой неделе состоялась продажа активов 33 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 94,16 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.
"В течение прошлой недели состоялась продажа активов 33 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 94,16 млн грн. Из них на сумму 84,10 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 8750000 грн - по реализации основных средств банков. Кроме того 0,18 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 0,97 млн грн - от реализации активов группы "ценные бумаги / корпоративные права", 0080000 грн - от продажи дебиторской задолженности перед банками, 0080000 грн - от продажи монет и банковских металлов ", - говорится в сообщении.
Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц установил, что народный депутат Игорь Луценко получил доступ к своим деньгам в ПАО "Банк" Киевская Русь " в то время, когда вкладчикам этого банка отказали в возврате средств.