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Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 3448 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 10726 перегляди

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Протягом доби бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

Протягом доби бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

Київ • УНН

 • 7264 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Протягом дня в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 21 випадок відкриття вогню по позиціях Збройних Сил України, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку відбулось 12 обстрілів. В районах Павлопіля та Водяного противник вів вогонь з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї, а поблизу Мар’їнки, Красногорівки, Талаківки, Тарамчука, Славного та Широкіного – з мінометів калібрів 82мм і 120мм.

На Донецькому напрямку окупанти 5 разів порушували режим тиші. В бік захисників Авдіївки використали кулемети великого калібру, гранатомети різних систем та міномети калібру 82мм.

На Луганському напрямку зафіксовано 4 збройні провокації. Поблизу Новоолександрівки, Кримського, та Новозванівки проти українських підрозділів бойовики застосовували гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю, а в Троїцькому – вогонь БМП.

Нагадаємо, за минулу добу, з 27 на 28 жовтня, один український військовослужбовець загинув, ще шістьох бійців було поранено впродовж минулої доби в зоні АТО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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