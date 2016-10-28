Протягом доби бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Протягом дня в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 21 випадок відкриття вогню по позиціях Збройних Сил України, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
На Маріупольському напрямку відбулось 12 обстрілів. В районах Павлопіля та Водяного противник вів вогонь з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї, а поблизу Мар’їнки, Красногорівки, Талаківки, Тарамчука, Славного та Широкіного – з мінометів калібрів 82мм і 120мм.
На Донецькому напрямку окупанти 5 разів порушували режим тиші. В бік захисників Авдіївки використали кулемети великого калібру, гранатомети різних систем та міномети калібру 82мм.
На Луганському напрямку зафіксовано 4 збройні провокації. Поблизу Новоолександрівки, Кримського, та Новозванівки проти українських підрозділів бойовики застосовували гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю, а в Троїцькому – вогонь БМП.
Нагадаємо, за минулу добу, з 27 на 28 жовтня, один український військовослужбовець загинув, ще шістьох бійців було поранено впродовж минулої доби в зоні АТО.