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15 марта, 19:03 • 116476 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170560 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140458 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132725 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114186 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106285 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102031 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136879 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132637 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127912 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В течение суток боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ

В течение суток боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Киев • УНН

 • 7264 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В течение дня в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксирован 21 случай открытия огня по позициям Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении состоялось 12 обстрелов. В районах Павлополь и Водяное противник вел огонь из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, а вблизи Марьинки, Красногоровки, Талаковки, Тарамчук, Славного и Широкино - из минометов калибров 82мм и 120мм.

На Донецком направлении оккупанты 5 раз нарушали режим тишины. В сторону защитников Авдеевки использовали пулеметы крупного калибра, гранатометы различных систем и минометы калибра 82мм.

На Луганском направлении зафиксировано 4 вооруженные провокации. Вблизи Новоалександровки, Крымского и Новозвановки против украинских подразделений боевики применяли гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие, а в Троицком - огонь БМП.

Напомним, за минувшие сутки, с 27 на 28 октября, один украинский военнослужащий погиб, еще шесть бойцов были ранены в течение минувших суток в зоне АТО.

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