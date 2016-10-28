В течение суток боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ

На Мариупольском направлении состоялось 12 обстрелов. В районах Павлополь и Водяное противник вел огонь из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, а вблизи Марьинки, Красногоровки, Талаковки, Тарамчук, Славного и Широкино - из минометов калибров 82мм и 120мм.

На Донецком направлении оккупанты 5 раз нарушали режим тишины. В сторону защитников Авдеевки использовали пулеметы крупного калибра, гранатометы различных систем и минометы калибра 82мм.

На Луганском направлении зафиксировано 4 вооруженные провокации. Вблизи Новоалександровки, Крымского и Новозвановки против украинских подразделений боевики применяли гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие, а в Троицком - огонь БМП.

Напомним, за минувшие сутки, с 27 на 28 октября, один украинский военнослужащий погиб, еще шесть бойцов были ранены в течение минувших суток в зоне АТО.