В течение суток боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В течение дня в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксирован 21 случай открытия огня по позициям Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском направлении состоялось 12 обстрелов. В районах Павлополь и Водяное противник вел огонь из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, а вблизи Марьинки, Красногоровки, Талаковки, Тарамчук, Славного и Широкино - из минометов калибров 82мм и 120мм.
На Донецком направлении оккупанты 5 раз нарушали режим тишины. В сторону защитников Авдеевки использовали пулеметы крупного калибра, гранатометы различных систем и минометы калибра 82мм.
На Луганском направлении зафиксировано 4 вооруженные провокации. Вблизи Новоалександровки, Крымского и Новозвановки против украинских подразделений боевики применяли гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие, а в Троицком - огонь БМП.
Напомним, за минувшие сутки, с 27 на 28 октября, один украинский военнослужащий погиб, еще шесть бойцов были ранены в течение минувших суток в зоне АТО.