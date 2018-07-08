Протягом дня один український військовий зазнав поранення на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Протягом дня внаслідок обстрілу бойовиків один український військовий зазнав поранення на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр ООС, передає УНН.
Від 7-ї ранку до 18-ї години бойовики порушували встановлене перемир’я на окремих напрямках.
"Російські окупаційні війська 5 разів відкривали вогонь на Горлівському, Донецькому та Маріупольському напрямках із застосуванням гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районі населених пунктів Південне, Авдіївка, Широкине та Лебединське", - сказано у повідомленні.
Внаслідок обстрілу на Горлівському напрямку поранення отримав один український військовий. Втрати ворога уточнюються.
Як повідомляв УНН, минулої доби жоден український військовий на Донбасі не постраждав.