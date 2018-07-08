В течение дня один украинский военный получил ранения на Донбассе

От 7 утра до 18 часов боевики нарушали установленное перемирие на отдельных направлениях.

"Российские оккупационные войска 5 раз открывали огонь на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях с применением гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Южное, Авдеевка, Широкино и Лебединское", - говорится в сообщении.

В результате обстрела на Горловском направлении ранения получил один украинский военный. Потери врага уточняются.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки ни один украинский военный на Донбассе не пострадал.