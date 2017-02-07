Протягом дня на Донбасі поранено двох українських військових – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Протягом сьогоднішнього дня у зоні проведення АТО зазнали поранень два українських військових. Про це повідомили УНН у прес-центрі АТО.
“Загалом зафіксовано 29 обстрілів. Двоє наших військових поранено”, — зазначили у штабі.
У прес-центрі поінформували, що на донецькому напрямку з мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку, Луганське, Невельське, Кам’янку, Верхньоторецьке.
“У районі Авдіївки по наших позиціях вогонь вів танк”, — уточнили у штабі.
Крім того, як зазначили у прес-центрі, на маріупольському напрямку з артилерії та мінометів обстріляли Талаківку та Гнутове, а з мінометів загарбники обстрілювали Новотроїцьке, з гранатометів та стрілецької зброї — Павлопіль, Лебединське та Березове.
За інформацією прес-центру, по Павлополю вогонь вів БТР противника.
На луганському напрямку, повідомили у штабі АТО, загарбники з мінометів обстріляли Троїцьке, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — Новозванівку і Новоолександрівку.
Нагадаємо, за минулу добу ворог 32 рази обстріляв позиції українських військових, половина обстрілів відбулася іх застосуванням важкого озброєння.