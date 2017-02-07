В течение дня на Донбассе ранены два украинских военных - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В течение сегодняшнего дня в зоне проведения АТО получили ранения два украинских военных. Об этом УНН сообщили в пресс-центре АТО.
"В целом зафиксировано 29 обстрелов. Двое наших военных ранены", - отметили в штабе.
В пресс-центре сообщили, что на донецком направлении из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Авдеевку, Луганское, Невельске, Каменку, Верхнеторецкое.
"В районе Авдеевки по нашим позициям огонь вел танк", - уточнили в штабе.
Кроме того, как отметили в пресс-центре, на мариупольском направлении из артиллерии и минометов обстреляли Талаковку и Гнутово, а из минометов захватчики обстреливали Новотроицкое, из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Лебединский и Березове.
По информации пресс-центра, по Павлополю огонь вел БТР противника.
На луганском направлении, сообщили в штабе АТО, захватчики из минометов обстреляли Троицкое, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Новозвановку и Новоалександровку.
Напомним, за минувшие сутки враг 32 раза обстрелял позиции украинских военных, половина обстрелов состоялась их применением тяжелого вооружения.