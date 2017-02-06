Протоієрей: церква претендує лише на споруди XIX століття "Херсонеса"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Кримська єпархія Православної церкви Московського патріархату не претендує на стародавні пам’ятники музею-заповідника “Херсонес Таврійський”, а тільки на споруди XIX століття, розташовані на ділянці заповідника. Про це з посиланням на протоієрея Кримської й Сімферопольської єпархії Сергія Халюту повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.
Як зазначається, С.Халюта стверджує, що "серед 24 споруд, на які претендує церква, є Свято-Володимирський собор, храм Різдва Пресвятої Богородиці, храм Семи священномучеників херсонеських, храм Корсунської ікони Божої матері, побудовані в XIX столітті".
“Говорити про те, що це лише спадок старовини, не зовсім правильно. Інша справа, будівлі були зведені на стародавньому городищі, де й розкопки не проводилися. Що ж стосується тих церковних будівель, про які ми говоримо, то всі вони відносяться до позаминулого століття”, - заявив С.Халюта в інтерв’ю газеті “Культура”.
Раніше МЗС України висловило протест у зв’язку із зазіханнями на заповідник "Херсонес Таврійський".
У кінці січня кримська єпархія РПЦ заявила про підготовку запиту про передачу їй 24 об’єктів “Херсонеса”.
Заповідник “Херсонес Таврійський” разом із його хорою на Гераклейському півострові входить до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, проте з 2014 року моніторинг збереження музею-заповідника з боку організації не проводиться, оскільки вона не визнає анексію Криму Росією.