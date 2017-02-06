Протоиерей: церковь претендует только на постройки XIX века "Херсонеса"

Как отмечается, С.Халюта утверждает, что "среди 24 сооружений, на которые претендует церковь, есть Свято-Владимирский собор, храм Рождества Пресвятой Богородицы, храм Семи священномучеников Херсонеса, храм Корсунской иконы Божьей матери, построенные в XIX веке".

"Говорить о том, что это только наследие старины, не совсем правильно. Другое дело, здания были возведены на древнем городище, где и раскопки не проводились. Что же касается тех церковных зданий, о которых мы говорим, то все они относятся к позапрошлому веку ", - заявил С.Халюта в интервью газете" Культура ".

Ранее МИД Украины выразил протест в связи с посягательствами на заповедник "Херсонес Таврический" .

В конце января крымская епархия РПЦ заявила о подготовке запроса о передаче ей 24 объектов "Херсонеса" .

Заповедник "Херсонес Таврический" вместе с его хорой на Гераклейском полуострове входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранения музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.