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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Протидія тероризму, кібер- і наркозлочинності: у яких напрямках співпрацюватимуть правоохоронці України та Туреччини

Протидія тероризму, кібер- і наркозлочинності: у яких напрямках співпрацюватимуть правоохоронці України та Туреччини

Київ • УНН

 • 12080 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні, 3 лютого у Києві, в рамках Десятого Засідання стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною, відбулася зустріч міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського з міністром внутрішніх справ Турецької республіки Сулейманом Сойлу, передає УНН із посиланням на МВС.

Деталі

Під час зустрічі міністри підписали міжурядовий протокол про співробітництво правоохоронних органів обох країн. Це дозволить ще активніше взаємодіяти нашим правоохоронним органам в питаннях протидії організованій злочинності, тероризму, кібер- і наркозлочинності.

Денис Монастирський зазначив, що Міністерство внутрішніх справ України націлене і надалі розвивати співпрацю з Туреччиною задля захисту національних інтересів обох держав та зміцнення регіональної безпеки.

Також під час зустрічі міністри обговорили питання посилення співробітництва між прикордонними відомствами країн, з метою протидії нелегальній міграції і взаємодію підрозділів ДСНС обох країн в напрямку пожежної авіації.

Нагадаємо, між Україною та Туреччиною діє Угода про взаємні поїздки громадян за ID-картками – без закордонних паспортів. Громадяни України та громадяни Турецької Республіки, які користуються паспортами у формі картки ID, мають змогу в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території Туреччини та України до 90 днів протягом 180 днів.

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