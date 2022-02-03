Протидія тероризму, кібер- і наркозлочинності: у яких напрямках співпрацюватимуть правоохоронці України та Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні, 3 лютого у Києві, в рамках Десятого Засідання стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною, відбулася зустріч міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського з міністром внутрішніх справ Турецької республіки Сулейманом Сойлу, передає УНН із посиланням на МВС.
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Під час зустрічі міністри підписали міжурядовий протокол про співробітництво правоохоронних органів обох країн. Це дозволить ще активніше взаємодіяти нашим правоохоронним органам в питаннях протидії організованій злочинності, тероризму, кібер- і наркозлочинності.
Денис Монастирський зазначив, що Міністерство внутрішніх справ України націлене і надалі розвивати співпрацю з Туреччиною задля захисту національних інтересів обох держав та зміцнення регіональної безпеки.
Також під час зустрічі міністри обговорили питання посилення співробітництва між прикордонними відомствами країн, з метою протидії нелегальній міграції і взаємодію підрозділів ДСНС обох країн в напрямку пожежної авіації.
Нагадаємо, між Україною та Туреччиною діє Угода про взаємні поїздки громадян за ID-картками – без закордонних паспортів. Громадяни України та громадяни Турецької Республіки, які користуються паспортами у формі картки ID, мають змогу в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території Туреччини та України до 90 днів протягом 180 днів.
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