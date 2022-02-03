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Противодействие терроризму, кибер - и наркопреступности: в каких направлениях будут сотрудничать правоохранители Украины и Турции

Киев • УНН

 • 12075 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня, 3 февраля в Киеве, в рамках Десятого Заседания стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, состоялась встреча министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского с министром внутренних дел Турецкой республики Сулейманом Сойлу, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

Во время встречи министры подписали межправительственный протокол о сотрудничестве правоохранительных органов двух стран. Это позволит еще активнее взаимодействовать нашим правоохранительным органам в вопросах противодействия организованной преступности, терроризму, кибер - и наркопреступности.

Денис Монастырский отметил, что Министерство внутренних дел Украины нацелено и в дальнейшем развивать сотрудничество с Турцией для защиты национальных интересов обоих государств и укрепления региональной безопасности.

Также во время встречи министры обсудили вопросы усиления сотрудничества между пограничными ведомствами стран, с целью противодействия нелегальной миграции и взаимодействие подразделений ГСЧС обеих стран в направлении пожарной авиации.

Напомним, между Украиной и Турцией действует соглашение о взаимных поездках граждан по ID-картам - без загранпаспортов. Граждане Украины и граждане Турецкой Республики, которые пользуются паспортами в форме карточки ID, имеют возможность въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и Украины до 90 дней в течение 180 дней.

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