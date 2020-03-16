Протидія коронавірусу: по Україні дезінфікують місця масового скупчення людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Києві, Чернівецькій, Хмельницькій та Черкаській областях рятувальники продезінфікували місця масового скупчення людей, зокрема, з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“У Черкаській області провели дезінфекцію в під’їзді 9-поверхового житлового будинку на вулиці Нижня Горова. Заходи проводились у зв’язку із проживанням у одній із квартир будинку жінки, яка нещодавно повернулась з Італії. Госпіталізація жінки не проводилась. Підозра на коронавірус попередньо не підтвердилась”, — сказано у повідомленні.
Також зазначається, що у Києві провели дезінфекційні заходи у гуртожитку медичної академії. Заходи проводились у зв’язку з проживанням у цьому гуртожитку чоловіка, який в період з 5 по 10 березня був в контакті з родичами померлої від коронавірусу громадянки в місті Радомишль.
Окрім того, у Чернівецькій області дезінфекційні заходи проводились на території міста Вижниця та міста Вашківці Вижницького району, а також на залізничних станціях в селах Веренчанка, Кострижівка, Штефанівка Заставнівського району.
Повідомляється, що на Хмельниччині провели дезінфекцію на території гуртово-роздрібного овочевого центру в місті Хмельницький. Загалом було оброблено спецрозчином близько 8 тис. кв. м території ринку. У Старокостянтиніві рятувальники на території райцентру провели обробку місцевого ринку, автостанції, адміністративних будівель, банківських установ, залізничних вокзалів № 1 та № 2, а також зупинки міського транспорту.
Зазначається, що в Україні також розпочалися перевірки готовності місць обсервації для прийому та ізоляції людей з підозрою на коронавірусну інфекцію СОVID-19, що прибули з країн, де спостерігаються випадки інфекційних захворювань.
Зокрема обстежили такі заклади на Житомирщині, Донеччині, Кіровоградщині. Так, вони забезпечені засобами індивідуального захисту, медичними препаратами, а також в них підготовлені ліжко-місця для розміщення потенційно хворих осіб. За результатами проведеної перевірки усі об’єкти визнано готовими для прийому, розміщення та лікування осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію СОVID-19.
Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено уже п’ять випадків коронавірусної інфекції COVID-19.