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Противодействие коронавирусу: по Украине дезинфицируют места массового скопления людей

Противодействие коронавирусу: по Украине дезинфицируют места массового скопления людей

Киев  •  УНН

 • 15644 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Киеве, Черновицкой, Хмельницкой и Черкасской областях спасатели продезинфицировали места массового скопления людей, в частности, с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"В Черкасской области провели дезинфекцию в подъезде 9-этажного жилого дома на улице Нижняя Горовая. Мероприятия проводились в связи с проживанием в одной из квартир дома женщины, которая недавно вернулась из Италии. Госпитализация женщины не проводилась. Подозрение на коронавирус предварительно не подтвердилось", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Киеве провели дезинфекционные мероприятия в общежитии медицинской академии. Мероприятия проводились в связи с проживанием в этом общежитии мужчины, который в период с 5 по 10 марта был в контакте с родственниками умершей от коронавируса гражданки в городе Радомышль.

Кроме того, в Черновицкой области дезинфекционные мероприятия проводились на территории города Вижница и города Вашковцы Вижницкого района, а также на железнодорожных станциях в селах Веренчанка, Кострижовка, Штефановка Заставновского района.

Сообщается, что в Хмельницкой области провели дезинфекцию на территории оптово-розничного овощного центра в городе Хмельницкий. Всего было обработано спецраствором около 8 тыс. кв. м территории рынка. В Староконстантинове спасатели на территории райцентра провели обработку местного рынка, автостанции, административных зданий, банковских учреждений, железнодорожных вокзалов № 1 и № 2, а также остановки городского транспорта.

Отмечается, что в Украине также начались проверки готовности мест обсервации для приема и изоляции людей с подозрением на коронавирусную инфекцию СОVID-19, прибывших из стран, где наблюдаются случаи инфекционных заболеваний.

В частности обследовали такие заведения в Житомирской, Донецкой, Кировоградской областях. Так, они обеспечены средствами индивидуальной защиты, медицинскими препаратами, а также в них подготовлены койко-места для размещения потенциально больных лиц. По результатам проведенной проверки все объекты признаны готовыми для приема, размещения и лечения лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию СОVID-19.

Напомним, в Украине лабораторно подтверждено уже пять случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

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