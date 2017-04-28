Проти родинного бізнесу радикала С.Рибалки мають запрацювати санкції РНБО - А.Новак
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Рада національної безпеки і оборони як уповноважений України орган має реагувати та приймати відповідні заходи державно-правової відповідальності щодо усіх без виключення компаній або осіб, діяльність яких пов'язана із країною-агресором – Російською Федерацією. Про це у коментарі УНН заявив економічний експерт Андрій Новак, коментуючи інформацію про снековий завод родинного бізнесу Сергія Рибалки у Липецьку.
“Безперечно, РНБО має займатися всіма справами і людьми, діяльність яких пов’язана з країною-агресором і веденням бізнесу з країною-агресором. І якщо введені на державному рівні санкції проти таких осіб, то не повинно бути виключень”, — зазначив він.
Також А.Новак зауважив, що наразі питання липецьких активів родинного бізнесу нардепа С.Рибалки набуло розголосу та почало обговорюватися у ЗМІ. А, відтак, це є приводом для реакції української влади.
“Я думаю, що тут питання лобістських інтересів із кимось із представників найвищого керівництва країни. Напевно, відбулися якісь негласні домовленості, і його бізнес домовилися не чіпати. І зараз ця інформація виплила і потрапила в інформаційне поле. І, безперечно, тепер українській владі потрібно буде якось реагувати”, — сказав А.Новак.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у спонсора "Радикальної партії" C.Рибалки журналісти виявили завод в Липецьку.