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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Против семейного бизнеса радикала С.Рыбалки должны заработать санкции СНБО - А.Новак

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины как уполномоченный орган должен реагировать и принимать соответствующие меры государственно-правовой ответственности в отношении всех без исключения компаний или лиц, деятельность которых связана со страной-агрессором - Российской Федерацией. Об этом в комментарии УНН заявил экономический эксперт Андрей Новак, комментируя информацию о снековом заводе семейного бизнеса Сергея Рыбалки в Липецке.

Против семейного бизнеса радикала С.Рыбалки должны заработать санкции СНБО - А.Новак

“Безусловно, СНБО должен заниматься всеми делами и людьми, деятельность которых связана со страной-агрессором и ведением бизнеса со страной-агрессором. И если введены на государственном уровне санкции против таких лиц, то не должно быть исключений”, — отметил он.

Также А.Новак отметил, что сейчас вопрос липецких активов семейного бизнеса нардепа С.Рыбалки получил огласку и начал обсуждаться в СМИ. А, следовательно, это является поводом для реакции украинской власти.

“Я думаю, что здесь вопрос лоббистских интересов с кем-то из представителей высшего руководства страны. Наверное, произошли какие-то негласные договоренности, и его бизнес договорились не трогать. И сейчас эта информация всплыла и попала в информационное поле. И, конечно, теперь украинской власти нужно будет как-то реагировать”, — сказал А.Новак.

Напомним, как сообщал УНН, у спонсора "Радикальной партии" C.Рибалки журналисты обнаружили завод в Липецке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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