Проти екс-керівника УОЗ Миколаївщини розпочали кримінальне провадження
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 7 квітня. УНН. Екс-керівнику управління охорони здоров’я Миколаївської ОДА Маргариті Капусті повідомлено про підозру у зловживаннях при закупівлі лікарських препаратів. Про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник прокурора Миколаївської області Степан Божило, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
Як стало відомо під час брифінгу, правоохоронцями розслідується кримінальне провадження за фактами замаху на одержання неправомірної вигоди шляхом зловживання владою та службовим становищем службовими особами Управління охорони здоров’я Миколаївської ОДА, що могло спричинити тяжкі наслідки, підробки службовими особами Миколаївської ОДА офіційних документів та безпідставного перерахування посадовими особами Миколаївської ОДА бюджетних коштів суб’єкту господарювання в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,
“6 квітня слідчим прокуратури повідомлено про підозру колишньому начальнику Управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України, тобто замаху на одержання неправомірної вигоди шляхом зловживання службовим становищем, що могло спричинити тяжкі наслідки”, — сказав С.Божило.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадова особа, маючи на меті протиправне збагачення, надала протизаконну усну пряму вказівку головному лікарю медичної установи написати довідку про відмову від частини коштів у розмірі 19 млн. грн., виділених на закупівлю витратних матеріалів для гемодіалізу, з подальшим їх поверненням до бюджету, для повторного здійснення процедури цієї закупівлі з створення умов для отримання зазначеною посадовою особою неправомірної вигоди. Однак, злочинний умисел вказаної особи до кінця не було доведено, оскільки головний лікар відмовився виконувати незаконну вказівку.
“Зазначене кримінальне провадження є складним та багатоепізодним, передбачає проведення значної кількості процесуальних та слідчих дій, у зв’язку з чим прокурором області Тарасом Дунасом створено міжвідомчу слідчу групу, якій доручено проведення досудового розслідування, та групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні”, — йдеться в повідомленні.
Днями слідчими проведені санкціоновані обшуки в адміністративних будівлях управління охорони здоров’я. У ході обшуків правоохоронцями виявлено та вилучено речі та документацію щодо проведених процедур закупівель компонентів для гемодіалізу та протидіабетичних лікарських засобів.
Слідчими прокуратури розпочато процедуру обрання підозрюваній міри запобіжного заходу.
“На даний час до суду скеровано клопотання про обрання зазначеній особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн. грн.”, — підкреслив С.Божило.