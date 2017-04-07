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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 64084 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107815 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165485 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121444 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119598 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114126 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105307 просмотра

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11 марта, 11:14 • 107302 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Против экс-руководителя УОЗ Николаевской начали уголовное производство

Против экс-руководителя УОЗ Николаевской начали уголовное производство

Киев  •  УНН

 • 4875 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 7 апреля. УНН. Экс-руководителю управления здравоохранения Николаевской ОГА Маргарите Капусте сообщено о подозрении в злоупотреблениях при закупке лекарственных препаратов. Об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Как стало известно во время брифинга, правоохранителями расследуется уголовное производство по фактам покушения на получение неправомерной выгоды путем злоупотребления властью и служебным положением служебными лицами Управления здравоохранения Николаевской ОГА, что могло повлечь тяжкие последствия, подделки должностными лицами Николаевской ОГА официальных документов и безосновательного перечисления должностными лицами Николаевской ОГА бюджетных средств субъекту хозяйствования в особо крупных размерах по признакам уголовных правопоруш нь, предусмотренных ч. ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины,

“6 апреля следователем прокуратуры сообщено о подозрении бывшему начальнику Управления здравоохранения Николаевской областной государственной администрации в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть покушения на получение неправомерной выгоды путем злоупотребления служебным положением, что могло повлечь тяжкие последствия”, — сказал С.Божило.

Досудебным расследованием установлено, что должностное лицо, с целью противоправное обогащение, предоставила противозаконную устное прямое указание главному врачу медицинского учреждения написать справку об отказе от части средств в размере 19 млн. Грн., Выделенных на закупку расходных материалов для гемодиализа, с последующим их возвращением в бюджет, для повторного осуществления процедуры этой закупки по созданию условий для получения указанным должностным лицом неправомерной выгоды. Однако, преступный умысел указанного лица до конца не было доказано, поскольку главный врач отказался выполнять незаконное указание.

“Указанное уголовное производство является сложным и многоэпизодным, предусматривает проведение значительного количества процессуальных и следственных действий, в связи с чем прокурором области Тарасом Дунаса создана межведомственная следственная группа, которой поручено проведение досудебного расследования, и группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в указанном уголовном производстве ”, - говорится в сообщении.

На днях следователями проведены санкционированные обыски в административных зданиях управления здравоохранения. В ходе обысков правоохранителями выявлено и изъято вещи и документацию о проведенных процедур закупок компонентов для гемодиализа и противодиабетических лекарственных средств.

Следователями прокуратуры начата процедура избрания подозреваемому меры пресечения.

“В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании указанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн. грн.”, — подчеркнул С.Божило.

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