Протести в Єревані: мітингувальники спробували прорватись до будівлі уряду, поліція застосувала світлошумові гранати

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Сутички з поліцією почалися після того, як люди, які зібралися на площі Республіки біля будівлі уряду Вірменії, спробували пройти всередину будівлі. У відповідь копи застосували світлошумові гранати.

За даними місцевих ЗМІ, люди незадоволені ситуацією в Нагірному Карабасі. Вони скандують гасла проти уряду Нікола Пашиняна і вимагають захистити вірменське населення регіону від обстрілів, які ведуть азербайджанські військові.

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Нагадаємо

Декількома годинами раніше Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у відповідь на загострення в Нагірному Карабасі записав відеозвернення і звинуватив Азербайджан у спробі втягнути Вірменію в повномасштабні військові дії. Тим часом у Єревані люди почали збиратися на протести через нерішучість влади.