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Протести в Кишиневі: центр міста повністю перекритий

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КИШИНІВ-КИЇВ. 26 червня. УНН. У Кишиневі через протести повністю перекритий центр міста, передає УНН з посиланням на молдавські ЗМІ.

У молдовській столиці третій день проходять демонстарціі проти рішення суду про скасування результатів виборів мера Кишинева. Крім того, апеляційний суд також підтримав рішення суду першої інстанції. Згідно з рішенням суду, обидва кандидати, які змагалися у другому турі 3 червня, порушували правила виборчої кампанії.

У зв'язку з цим в Кишиневі почалися демонстрації, люди виходять на вулиці з табличками "Украдений голос".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Протести в Молдові: мітингувальники заблокували вхід до мерії Кишинева

Як повідомляють в поліції, рішення обмежити рух по головному проспекту Штафана чел Маре було прийнято, щоб не допустити сутичок та конфліктних ситуацій між людьми.

"Поліція вирішила призупинити рух на всьому проспекті Штефана чел Маре. Зараз встановлюється особа чоловіка, який вдарив по автомобілю. Розпочато розслідування за статтею 354 (Кодексу про правопорушення) - дрібне хуліганство", - йдеться в повідомленні Генінспектората поліції на його сторінці в Facebook.

Нагадаємо, другий тур виборів мера молдавської столиці відбувся 3 липня. У другому турі переміг лідер партії "Гідність і правда" Андре Нестасе, його суперником був представник Партії соціалістів Іон Чебан.

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