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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 74628 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103176 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118601 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138769 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144272 просмотра

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7 марта, 19:45 • 182276 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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Протесты в Кишиневе: центр города полностью перекрыт

Протесты в Кишиневе: центр города полностью перекрыт

Киев  •  УНН

 • 13622 просмотра

КИШИНЕВ-КИЕВ. 26 июня. УНН. В Кишиневе из-за протестов полностью перекрыт центр города, передает УНН со ссылкой на молдавские СМИ.

В молдавской столице третий день проходят демонстарции против решения суда об отмене результатов выборов мэра Кишинева. Кроме того, апелляционный суд также поддержал решение суда первой инстанции. Согласно решению суда, оба кандидата, соревновавшиеся во втором туре 3 июня, нарушали правила избирательной кампании.

В связи с этим в Кишиневе начались демонстрации, люди выходят на улицы с табличками “Украденый голос”.

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Как сообщают в полиции, решение ограничить движение по главному проспекту Штафана чел Маре было принято, чтобы недопустить стычек и конфликтных ситуаций между людьми.

“Полиция решила приостановить движение на всем проспекте Штефана чел Маре. Сейчас устанавливается личность мужчины, который ударил по автомобилю. Начато расследование по статье 354 (Кодекса о правонарушениях) — мелкое хулиганство”, — говорится в сообщении Генинспектората полиции на его странице в Facebook.

Напомним, второй тур выборов мэра молдавской тсолицы состоялся 3 июля. Во втором туре победил лидер партии “Достоинство и правда” Андрэй Нэстасе, его соперником был представитель Партии социалистов Ион Чебан.

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