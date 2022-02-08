Протести в Греції: активісти підпалили екскаватори на місці запланованого табору для мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Поліція затримала не менше п'яти людей на грецькому острові Лесбос після того, як під час акції протесту проти планів будівництва нового табору для мігрантів спалахнуло насильство. Про це УНН пише з посиланням на 902.gr.
Деталі
Після мирної ходи до місця будівництва напередодні, невелика група протестувальників підпалила землерийні машини, які використовував приватний підрядник, що розпочав роботу над проектом вартістю 87,5 мільйонів євро (100 мільйонів доларів).
Табір у Платі, за 30 км на північ від столиці острова Мітіліні, має бути завершений до вересня і вмістити до 3 000 мігрантів та прохачів притулку.
Місцева влада Лесбосу підтримує протести і пригрозила подати до суду на уряд, щоб спробувати зупинити проект.
Доповнення
Лесбос був найзавантаженішим пунктом в'їзду до Європейського Союзу у 2015–2016 роках, коли сотні тисяч біженців від воєн у Сирії, Іраку та інших місцях перебралися на Захід із Туреччини.
Вкрай переповнений табір у Морії, на південь від острова, був знищений пожежею у 2020 році, його мешканці тепер розміщені у тимчасових приміщеннях.
Європейський Союз фінансує будівництво нових таборів на п'ятьох грецьких островах. На нових об'єктах обмежено свободу пересування, що викликає критику з боку правозахисних груп.