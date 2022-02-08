Протести в Греції: активісти підпалили екскаватори на місці запланованого табору для мігрантів

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 54574 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 89758 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 99278 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 127159 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 134275 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 116086 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 134149 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167760 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179453 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215628 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 208765 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 282812 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 75124 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 52283 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 71114 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 282812 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 208765 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 304194 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 422660 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 673833 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 20287 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 71114 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 102708 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 139921 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 164571 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Протести в Греції: активісти підпалили екскаватори на місці запланованого табору для мігрантів

Протести в Греції: активісти підпалили екскаватори на місці запланованого табору для мігрантів

Київ • УНН

 • 24096 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Поліція затримала не менше п'яти людей на грецькому острові Лесбос після того, як під час акції протесту проти планів будівництва нового табору для мігрантів спалахнуло насильство. Про це УНН пише з посиланням на 902.gr.

Деталі

Після мирної ходи до місця будівництва напередодні, невелика група протестувальників підпалила землерийні машини, які використовував приватний підрядник, що розпочав роботу над проектом вартістю 87,5 мільйонів євро (100 мільйонів доларів).

Табір у Платі, за 30 км на північ від столиці острова Мітіліні, має бути завершений до вересня і вмістити до 3 000 мігрантів та прохачів притулку.

Місцева влада Лесбосу підтримує протести і пригрозила подати до суду на уряд, щоб спробувати зупинити проект.

Доповнення

Лесбос був найзавантаженішим пунктом в'їзду до Європейського Союзу у 2015–2016 роках, коли сотні тисяч біженців від воєн у Сирії, Іраку та інших місцях перебралися на Захід із Туреччини.

Вкрай переповнений табір у Морії, на південь від острова, був знищений пожежею у 2020 році, його мешканці тепер розміщені у тимчасових приміщеннях.

Європейський Союз фінансує будівництво нових таборів на п'ятьох грецьких островах. На нових об'єктах обмежено свободу пересування, що викликає критику з боку правозахисних груп.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,872.70