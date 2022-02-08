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15 марта, 19:03 • 104959 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139444 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Протесты в Греции: активисты подожгли экскаваторы на месте запланированного лагеря для мигрантов

Протесты в Греции: активисты подожгли экскаваторы на месте запланированного лагеря для мигрантов

Киев • УНН

 • 24093 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Полиция задержала не менее пяти человек на греческом острове Лесбос после того, как во время акции протеста против планов строительства нового лагеря для мигрантов вспыхнуло насилие. Об этом УНН пишет со ссылкой на 902.gr.

Детали

После мирного шествия к месту строительства накануне, небольшая группа протестующих подожгла землеройные машины, которые использовал частный подрядчик, что начал работу над проектом стоимостью 87,5 миллионов евро (100 миллионов долларов).

Лагерь в Плате, в 30 км к северу от столицы острова Митилини, должен быть завершен к сентябрю и вместить до 3 000 мигрантов и просителей убежища.

Местные власти Лесбоса поддерживают протесты и пригрозили подать в суд на правительство, чтобы попытаться остановить проект.

Дополнение

Лесбос был загруженным пунктом въезда в Европейский Союз в 2015-2016 годах, когда сотни тысяч беженцев от войн в Сирии, Ираке и других местах перебрались на Запад из Турции.

Крайне переполненный лагерь в Мории, на юг от острова, был уничтожен пожаром в 2020 году, его жители теперь размещены во временных помещениях.

Европейский Союз финансирует строительство новых лагерей на пяти греческих островах. На новых объектах ограничена свобода передвижения, что вызывает критику со стороны правозащитных групп.

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