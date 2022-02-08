Протесты в Греции: активисты подожгли экскаваторы на месте запланированного лагеря для мигрантов

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Полиция задержала не менее пяти человек на греческом острове Лесбос после того, как во время акции протеста против планов строительства нового лагеря для мигрантов вспыхнуло насилие. Об этом УНН пишет со ссылкой на 902.gr.