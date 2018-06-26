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Протести у Молдові: мітингувальники заблокували вхід до мерії Кишинева

Київ • УНН

 • 11474 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Перед будівлею мерії Кишинева вранці у вівторок розпочався протест проти скасування місцевих виборів в молдовській столиці. Протестувальники заблокували вхід у будівлю. Про це УНН повідомляє з посиланням на NewsMaker.

Протест розпочався о 7:30, частина протестувальників відразу ж спробувала увійти в будівлю мерії.

Зав'язалася сутичка з поліцією, в результаті якої поліцейський кордон був відсунутий від головного входу в будівлю. Але потрапити в будівлю протестувальникам не вдалося, поліція вчасно закрила масивні вхідні двері, пише видання.

Обраний мер Андрій Нестасе попросив поліцейський кордон відійти на кілька кроків від протестувальників і не застосовувати насильство до людей. Крім того, він закликав співробітників мерії приєднатися до протесту.

Політик Майя Санду оголосила, що сьогодні учасники протесту тимчасово заблокують вхід в мерію. Протестувальники за її закликом сіли на тротуар перед мерією.

Пізніше, близько 9:15 за місцевим часом, вона оголосила учасникам мітингу, що перша акція опору підійшла до кінця. Під скандування гасла "Ми не здаємося" мітинг опозиції був завершений. Через півгодини після закінчення протесту частина мітингувальників залишилося біля будівлі столичної мерії.

Нагадаємо, 19 червня в Кишиневі суд скасував результати виборів мера.

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