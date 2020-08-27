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Протести у Білорусі: одразу після акції опозиції оператор зв'язку повернув сигнал інтернет-покриття

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Білоруський оператор зв’язку “А1”, який обмежував в середу ввечері на вимогу влади швидкість мобільного інтернету в Мінську, відновив її після завершення чергової акції опозиції на площі Незалежності, передає УНН.

Протести у Білорусі: одразу після акції опозиції оператор зв'язку повернув сигнал інтернет-покриття

“Послуга мобільного інтернету надається в повному обсязі”, — йдеться на сторінці компанії в Twitter.

У середу ввечері на площі Незалежності в Мінську знову зібралися близько 200 осіб, незгодних з результатами минулих президентських виборів. Співробітники міліції, які знаходилися на місці, спочатку не заважали проведенню маніфестації, однак пізніше до площі прибуло близько десяти автобусів ОМОН. При їх появі учасники акції почали швидко розходитися. Частина їх сховалася в розташованому поруч костелі. Міліція оточила будівлю, заблокувавши людей всередині. Лише через деякий час костел відкрили, і люди змогли його покинути.

UPD! Станом на 21:50 послуга мобільного інтернету надається в повному обсязі. При цьому у зв’язку з діями уповноважених державних органів також недоступною в період з 20:50 до 21:00 була і фіксований зв’язок А1.

— А1 Білорусь (@ a1belarus) August 26, 2020

Мінська міліція вже підтвердила затримання декількох учасників акції протесту на площі Незалежності.

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