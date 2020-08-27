Протесты в Беларуси: сразу после акции оппозиции оператор связи вернул сигнал интернет-покрытие
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Белорусский оператор связи “А1”, ограничивавший в среду вечером по требованию властей скорость мобильного интернета в Минске, восстановил ее после завершения очередной акции оппозиции на площади Независимости, передает УНН.
“Услуга мобильного интернета предоставляется в полном объеме”, — говорится на странице компании в Twitter.
В среду вечером на площади Независимости в Минске вновь собрались порядка 200 человек, несогласных с результатами прошедших президентских выборов. Находившиеся на месте сотрудники милиции поначалу не мешали проведению манифестации, однако позже к площади прибыло порядка десяти автобусов ОМОН. При их появлении участники акции начали быстро расходиться. Часть их укрылась в расположенном рядом костеле. Милиция оцепила здание, заблокировав людей внутри. Лишь спустя время костел открыли, и люди смогли его покинуть.
UPD! По состоянию на 21:50 услуга мобильного интернета предоставляется в полном объеме. При этом в связи с действиями уполномоченных государственных органов также недоступной в период с 20:50 до 21:00 была и фиксированная связь А1.— А1 Беларусь (@a1belarus) August 26, 2020
Минская милиция уже подтвердила задержание нескольких участников акции протеста на площади Независимости.