Протест на Банковій: ще одному учаснику акції вручили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Учаснику суботньої акції, голові ініціативи “Захистимо Протасів яр” Роману Ратушному вручили підозру через участь у акції протесту на Банковій 20 березня. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал “Самозахист”.
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Київському активісту, голові громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роману Ратушному вручили підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Це відбулося одразу після ефіру на каналі “Україна-24”.
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Національна поліція оприлюднила відео з прізвищами учасників акції протесту під стінами Офісу Президента 20 березня, де підпалювали двері та били вікна адмінбудівлі.
Київський активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний вимагав від заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та МВС спростувати та не поширювати інформацію про його участь у мітингу під Офісом президента 20 березня.
Уже 5 учасникам акції під Офісом Президента України, що відбулася ввечері 20 березня, повідомили про підозру у вчиненні хуліганства.
Контекст
У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.
Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручалася в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.
У МВС України згодом опублікували відео, на якому видно, як затриманий на вчорашній акції протесту чоловік — б’є шибки дверей Офісу Президента.
Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.