Протест на Банковій: поліцейські вручили підозру вже п'ятому учаснику акції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Уже п'ятому учаснику акції під Офісом Президента України, що відбулася ввечері 20 березня, повідомили про підозру у вчиненні хуліганства. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
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“Підозра ще одному учаснику оголошена у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на цей час повідомлення про підозру отримали п'ятеро осіб. Одному із них - Владу Сорду - суд обрав запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.
Доповнення
Владу Сорду раніше повідомили про підозру в “хуліганстві з використанням зброї”.
Також повідомили про підозру, за даними поліції, одному з організаторів акції біля Офісу Президента України.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив раніше, що мітинг під Офісом Президента у суботу, 20 березня, не планувався як мирна акція. При цьому, з його слів, вже встановлені особи, які підпалювали двері, били вікна та закликали до вчинення хуліганських дій біля будівлі ОП 20 березня.
Контекст
У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.
Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручалася в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.
У МВС України згодом опублікували відео, на якому видно, як затриманий на вчорашній акції протесту чоловік — б’є шибки дверей Офісу Президента.
Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.