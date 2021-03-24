Протест на Банковій: поліцейські вручили підозру вже п'ятому учаснику акції

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Уже п'ятому учаснику акції під Офісом Президента України, що відбулася ввечері 20 березня, повідомили про підозру у вчиненні хуліганства. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Цитата:

“Підозра ще одному учаснику оголошена у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на цей час повідомлення про підозру отримали п'ятеро осіб. Одному із них - Владу Сорду - суд обрав запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

Доповнення

Владу Сорду раніше повідомили про підозру в “хуліганстві з використанням зброї”.

Також повідомили про підозру, за даними поліції, одному з організаторів акції біля Офісу Президента України.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив раніше, що мітинг під Офісом Президента у суботу, 20 березня, не планувався як мирна акція. При цьому, з його слів, вже встановлені особи, які підпалювали двері, били вікна та закликали до вчинення хуліганських дій біля будівлі ОП 20 березня.

Контекст

У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.

Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручалася в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.

У МВС України згодом опублікували відео, на якому видно, як затриманий на вчорашній акції протесту чоловік — б’є шибки дверей Офісу Президента.

Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.

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