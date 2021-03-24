Протест на Банковой: полицейские вручили подозрение уже пятому участнику акции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Уже пятому участнику акции под Офисом Президента Украины, состоявшейся вечером 20 марта, сообщили о подозрении в совершении хулиганства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
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"Подозрение еще одному участнику объявлено в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время сообщение о подозрении получили пять человек. Одному из них - Владу Сорду - суд избрал меру пресечения - круглосуточный домашний арест.
Дополнение
Владу Сорду ранее сообщили о подозрении в "хулиганстве с использованием оружия".
Также сообщили о подозрении, по данным полиции, одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил ранее, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом, по его словам, уже установлены лица, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП 20 марта.
Контекст
В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.
Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не "мирной акцией".
В МВД Украины позже опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на акции протеста человек - бьет стекла дверей Офиса Президента.
Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.