Протест на Банковій: поліція оприлюднила відео з прізвищами учасників акції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Національна поліція оприлюднила відео з прізвищами учасників акції протесту під стінами Офісу Президента 20 березня, де підпалювали двері та били вікна адмінбудівлі. Відео поширила пресслужба поліції та заступник голови МВС Антон Геращенко у Facebook, передає УНН.
Деталі
Так, на опилюдненому відео вказано прізвища:
• Владислава Гранецького-Стафійчука
• Сергія Філімонова
• Вадима Адамова
• Романа Ратушного (голова громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр")
• Олексія Білковського (представник ГО "Гонор")
• Олега Кабезького (представник ГО "Гонор")
• Дениса Міщенка
Що було раніше
Геращенко заявив, що мітинг під Офісом Президента у суботу, 20 березня, не планувався як мирна акція. При цьому вже встановлені особи, які підпалювали двері, били вікна та закликали до вчинення хуліганських дій біля будівлі ОП 20 березня.
Одному з організаторів акції біля Офісу Президента України повідомили про підозру.
Також одному з учасників акції під Офісом Президента Владу Сорду, затриманому правоохоронцями, повідомили про підозру в "хуліганстві з використанням зброї".
Контекст
У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.
Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручалася в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.
У МВС України згодом опублікували відео, на якому видно, як затриманий на вчорашній акції протесту чоловік — б’є шибки дверей Офісу Президента.
Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.