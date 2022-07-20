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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 11961 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Просив рф здійснити по Одесі ракетний удар: поліція затримала прихильника "русского мира"

Просив рф здійснити по Одесі ракетний удар: поліція затримала прихильника "русского мира"

Київ • УНН

 • 316250 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. В Одесі затримали прихильника «русского мира», який закликав росію здійснити ракетний удар по місту. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, інформує УНН

Деталі

За попередніми даними, місцевий житель неодноразово надсилав в чати рф меседжі з проханням здійснити по Одесі ракетний удар. Оперативники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 затримали зловмисника за місцем мешкання. Під час обшуку його домоволодіння поліцейські вилучили комп’ютер та мобільний телефон із доказами його колабораційної діяльності.

У межах досудового розслідування, розпочатого за ч.1 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), вилучену техніку направили на експертизу. Зараз правоохоронці перевіряють одесита на причетність до пособництва ворогові.

Доповнення 

Правоохоронці викрили двох жителів Сумщини в співпраці з федеральною службою безпеки російської федерації та передачі інформації про дислокацію ЗСУ.

Трьом правоохоронцям у Запорізькій області, які з початку повномасштабного вторгнення почали співпрацювати з окупаційною владою, повідомили про підозру у державній зраді. 

Українські Національні Новини

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