Просив рф здійснити по Одесі ракетний удар: поліція затримала прихильника "русского мира"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. В Одесі затримали прихильника «русского мира», який закликав росію здійснити ракетний удар по місту. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, інформує УНН.
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За попередніми даними, місцевий житель неодноразово надсилав в чати рф меседжі з проханням здійснити по Одесі ракетний удар. Оперативники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 затримали зловмисника за місцем мешкання. Під час обшуку його домоволодіння поліцейські вилучили комп’ютер та мобільний телефон із доказами його колабораційної діяльності.
У межах досудового розслідування, розпочатого за ч.1 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), вилучену техніку направили на експертизу. Зараз правоохоронці перевіряють одесита на причетність до пособництва ворогові.
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