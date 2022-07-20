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Просил рф осуществить по Одессе ракетный удар: полиция задержала сторонника "русского мира"

Просил рф осуществить по Одессе ракетный удар: полиция задержала сторонника "русского мира"

Киев • УНН

 • 316249 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. В Одессе задержали сторонника «русского мира», призвавшего россию совершить ракетный удар по городу. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, информирует УНН

Детали 

По предварительным данным, местный житель неоднократно посылал в чаты рф месседжи с просьбой осуществить по Одессе ракетный удар. Оперативники отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 задержали злоумышленника по месту жительства. Во время обыска его домовладения полицейские изъяли компьютер и мобильный телефон с поличным его коллаборационной деятельности.

В рамках досудебного расследования, начатого по ч.1 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), изъятую технику направили на экспертизу. Сейчас стражи порядка проверяют одессита на причастность к пособничеству врагу.

Дополнение 

Правоохранители уличили двух жителей Сумской области в сотрудничестве с федеральной службой безопасности российской федерации и передачи информации о дислокации ВСУ.

Трем правоохранителям в Запорожской области, которые с начала полномасштабного вторжения начали сотрудничать с оккупационными властями, сообщили о подозрении в государственной измене. 

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