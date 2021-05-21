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Прощавайте, маски: Угорщина знімає більшість COVID-обмежень

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Угорщина скасує більшість обмежень, що залишилися через COVID-19, включаючи нічну комендантську годину, щойно кількість вакцинованих досягне 5 мільйонів у ці вихідні, заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Прощавайте, маски: Угорщина знімає більшість COVID-обмежень

Деталі

Орбан повідомив, що маски більше не потрібно буде носити на публіці, збори до 500 осіб можна буде проводити на відкритому повітрі, а заходи в закритих приміщеннях відкриті для людей з паспортами вакцинації.

"Це означає, що ми перемогли третю хвилю пандемії", - сказав Орбан, додавши, що настав час сказати "до побачення маскам" в громадських місцях.

Орбан також звернувся до ще не щеплених співвітчизників і попросив пройти процедуру вакцинації. Він пояснив, що країна додатково замовила 7,3 млн доз вакцини Pfizer, 1,2 млн доз препарату Moderna, 4 млн доз вакцини Johnson&Johnson і 4,7 млн доз вакцини AstraZeneca, тому при необхідності може провести третій і четвертий етапи вакцинації.

Контекст

Угорщина - єдина країна ЄС, яка схвалила і використовувала російські і китайські вакцини в великих кількостях до того, як Європейське агентство з лікарських засобів перевірило або схвалило їх.

Це дозволило їй досягти одного з найвищих показників вакцинації в ЄС: 50% населення, що становить близько 10 мільйонів осіб, вже зробили хоча б одне щеплення.

Більшість секторів сфери послуг у країні вже працюють, включаючи готелі, ресторани, спа, театри, кінотеатри, тренажерні зали. У минулому році економіка країни скоротилася на 5%, та Орбан, за участю якого мають відбутися вибори у 2022 році, сказав, що зростання ВВП в цьому році може бути вище, ніж поточний прогноз уряду в 4,3%.

Доповнення

За даними Університету Джонса Хопкінса, в Угорщині виявили 800,3 тис. хворих COVID-19, померли 29,3 тис. осіб.

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